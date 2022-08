OL : les U16 vainqueurs de Valence et de l'OM

Les U19 et U17 n'étaient pas les seuls à jouer vendredi parmi les équipes de l'OL. Outres ces deux formations, qui affrontaient Saint-Etienne, les U16 de l'Olympique lyonnais étaient eux du côté de Valence. Ils défiaient leur hôte et l'OM dans une triangulaire (des matches de 35 minutes) comme l'indique le bien informé sur l'académie Borgia_OL.

Les Gones ont remporté ces deux affiches, 2-0 tout d'abord contre Valence, avec des buts de Camara et Goncalvez sur penalty. Ce même Camara, à nouveau buteur face à Marseille lors de la partie suivante, remportée 2 à 1 par les Rhodaniens (l'autre réalisation est signée Perez).

Les U16 #OL se sont imposés 2-0 vs Valence (Camara 📷, ici en juin avec Sochaux au tournoi U15 de Neuville, et Goncalvez sp) puis 2-1 vs l'OM (Camara et Perez) lors d'une triangulaire (m de 35') ce midi à Valence.@OL__Plus @Benzema3469 @Gone_Academie @NanoClmnt @divadhernandez pic.twitter.com/iiK7WcJNjd

— Borgia (Vacciné. Gestes barrière toujours) (@Borgia_OL_acad) August 12, 2022