OL : les U17 battent l'ASSE en toute fin de match

Lors d'un match amical disputé à Chasse, les U17 de l'OL ont triomphé de l'ASSE 2 buts à 1. Djibril Bahlouli a offert la victoire à son équipe à la 88e.

Vendredi à Chasse, il y avait double dose de derby. Avant les U19, les U17 de l'OL affrontait eux aussi l'ASSE pour leur deuxième match amical cet été. Après avoir étrillé les U18 de Bruges une semaine plus tôt, le groupe d'Amaury Barlet s'est à nouveau imposé, dans la douleur, contre le voisin stéphanois.

Très vite, Bryan Meyo a ouvert le score (1-0, 10e), mais Saint-Etienne n'a pas tergiversé et les Verts ont pu recoller à la 20e minutes (1-1). Amal Boura, passeur décisif sur le premier but, a ensuite manqué un penalty à la 33e. Il faudra finalement attendre la 88e et la réalisation de Djibril Bahlouli pour voir les Rhodanien reprendre l'avantage en toute fin de partie. Bien lancé par Emerson Pedro Vanga, le jeune attaquant est venu conclure pour offrir ce succès à son équipe.

Reprise du championnat le 28 août

Le 28 août prochain, les U17 reprendront le championnat avec un déplacement en Moselle, chez le promu Thionville.