OL : Corentin Tolisso "rêve de gagner la Ligue 1"

Revenu à l’OL durant l’été, Corentin Tolisso a démarré le deuxième chapitre de son histoire lyonnaise. Le milieu de terrain souhaite aider son club formateur à redevenir champion.

En entrant sur la pelouse du Parc OL pendant 20 minutes vendredi dernier, Corentin Tolisso a officiellement lancé le deuxième chapitre de son histoire avec l’OL. Après avoir loupé la préparation à cause d’une douleur au mollet, le milieu de terrain est désormais pleinement lancé dans sa nouvelle aventure. Parti contre une somme presque record en 2017, Tolisso n’est plus le gamin sorti du centre de formation et qui a dû commencer à faire ses preuves comme latéral droit notamment. De retour à l’OL avec un statut de champion du monde, le natif de Tarare veut marquer un peu plus l’histoire de son club formateur.

"C’est triste parce que ça fait un moment qu’on n’a pas gagné le championnat de France. Après il y a l’arrivée du PSG qui a tout raflé mais Monaco et Lille ont réussi à gagner le championnat donc ça veut dire que c’est possible, a-t-il déclaré dans une interview à Prime Video qui sera diffusée en intégralité dimanche soir. Mon rêve de gosse de base était de jouer en pros à l’OL mais j’en ai un aussi qui est de gagner le championnat de France. C’est l’objectif que j’ai envie d’atteindre dans ma carrière. Si à un moment donné, on a la chance de pouvoir se battre jusqu’au bout avec Paris ou d’autres équipes, on le fera."

A la bataille avec le PSG en 2014-2015, l’OL n’avait finalement pas réussi à tenir jusqu’au sprint final. Avec un contrat jusqu’en 2026, Corentin Tolisso espère bien y remédier. Les supporters n’attendent que ça.