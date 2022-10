OL - Lille : Laurent Blanc va-t-il faire le choix de ne rien changer ?

Avec la suspension de Sinaly Diomandé, l’heure pourrait être au changement tactique pour Laurent Blanc. Néanmoins, il se pourrait bien que l’entraîneur de l’OL maintienne son 3-5-2 avec la titularisation de Damien Da Silva contre Lille.

"On est en réflexion puisqu'on a un suspendu. Nous essayerons de trouver une solution efficace. Il n'est pas interdit aussi de finir avec les trois mêmes éléments. Les circonstances de la partie nous le diront." Ces mots de Laurent Blanc à deux jours de la réception de Lille avaient laissé penser que la suspension de Sinaly Diomandé allait peut-être entraîner un changement tactique à l’OL. Le rouge de l’international ivoirien est venue compliquer les plans du Cévenol qui avait trouvé son trio titulaire depuis son arrivée à l’OL. Avec peu de solution de rechange, la possibilité de passer à quatre derrière est clairement présente mais le 3-5-2 a donné tellement satisfaction depuis deux matchs que Blanc pourrait être amené à ne pas changer.

Que ce soit contre Rennes ou Montpellier, Damien Da Silva a suppléé Jérôme Boateng en cours de match, le défenseur allemand n’ayant pas 90 minutes dans les jambes. Deux entrées loin d’être satisfaisantes… Pourtant, ce dimanche face à Lille, l’ancien Caennais pourrait bien être amené à commencer d’entrée aux côtés de Boateng et Lukeba. C’est en tout cas la tendance qui se dégagerait même si ce choix interpelle. Aussi bien à cause d’une certaine lourdeur de la charnière centrale face à la vitesse de l’attaque lilloise qu’aux solutions de repli en cours de match. Avec Da Silva sur le terrain, il n’y a plus de défenseur central de métier sur le banc. De quoi laisser penser que Thiago Mendes reculerait d’un cran ? C’est l’hypothèse la plus plausible à l’heure actuelle.

La composition probable de l’OL face à Lille : Lopes - Da Silva, Boateng, Lukeba - Gusto, Caqueret, Thiago Mendes, Aouar, Tagliafico - Dembélé, Lacazette