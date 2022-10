OL : Thiago Mendes regrette certaines rumeurs à son sujet

Thiago Mendes face à Bordeaux (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP)

Indésirable il y a un an à l'OL, Thiago Mendes a retourné la situation suite à un repositionnement sur le terrain. S’il ne fait toujours pas l’unanimité, le Brésilien a voulu se défaire de certaines étiquettes qui lui ont été collées depuis son arrivée.

Un OL - Lille est forcément un rendez-vous spécial pour Thiago Mendes. Passé dans le club nordiste entre 2017 et 2019, le Brésilien s’était forgé une solide réputation en Ligue 1. Des prestations remarquées qui avait poussé l’OL et son nouveau directeur sportif Juninho à sortir le chéquier à l’été 2019. Mais, à l’image de ces anciens Lillois passés à l’OL, l’aventure n’a pas démarré comme convenue entre le milieu et son nouveau club. Bien loin de ses prestations lilloises, Thiago Mendes est devenu l’un des souffre-douleurs des supporters lyonnais. Ces critiques ont d’ailleurs donné lieu à certains règlements de comptes sur les réseaux sociaux avec sa femme.

S’il a depuis inversé la tendance sur le terrain depuis six mois, l’ancien Lillois regrette l’image qui lui a été collée ces trois dernières années."J’ai reçu beaucoup de critiques dans le passé. On disait que je sortais la nuit, que je buvais, que j’allais en discothèque, que je n’étais pas sérieux. J’ai eu beaucoup de critiques de ce type. Mais c’est complètement faux, pas du tout fondé, a assuré le milieu pour Le Progrès. Les gens ont créé des histoires autour de Thiago Mendes, des rumeurs. Mais les gens ne savent pas ce qui se passe dans ma famille. Ma famille est très importante. Je suis pendant 24h pratiquement tout le temps avec ma famille."

Relancé par Peter Bosz pour un intérim qui s’est finalement transformé en contrat longue durée en défense centrale, Thiago Mendes est passé d’indésirable à joueur prolongé jusqu’en 2025. L’arrivée de Laurent Blanc l’a sorti de cette arrière garde mais le Brésilien fait désormais partie des meubles. Avec une ambition, "partir du club avec une photo en train de soulever un trophée au musée de l’OL".