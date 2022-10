OL - Lille : 29 joueurs sont passés par les deux clubs

Michel Bastos (Photo by PHILIPPE MERLE / AFP)

Entre l’OL et Lille, l’histoire est faite d’amitié fraternelle mais aussi de transactions. Depuis la création du club lyonnais, 29 joueurs ont porté les deux maillots dans leur carrière.

Ils ont beau être séparés par 700 kilomètres, l’OL et Lille ne sont pas si différents et en même temps si éloignés. L’histoire commune entre les deux clubs mènent forcément aux frères Seydoux, pierre angulaire d’un changement de dimension aussi bien dans le Nord de la France que sur les bords du Rhône. C’est aussi ce terrible appétit lyonnais pour des joueurs du LOSC à la fin des années 2000 avec un succès bien loin des espérances. Tout n’a pas été couronné de succès, loin de là, mais les relations entre les deux clubs ont permis de voir certains joueurs portés le maillot des deux formations.

Puel et Garcia ont connu les deux clubs

Certains en faisant le grand saut de Lille à Lyon ou inversement et d’autres avec quelques aventures au milieu. La première opération entre l’OL et le LOSC remonte aux années 50. Après avoir évolué pendant 3 ans dans le nord de la France, le Danois Erik Jensen a rejoint la capitale des Gaules en 1953, trois ans après la création de l’OL. S’en sont suivi 28 autres joueurs dont le dernier en date n’est autre que Thiago Mendes. Avec la présence de Bruno Cheyrou dans la cellule de recrutement ou les passages de Rudi Garcia et Claude Puel, l'axe Lyon - Lille ne s'est pas arrêté au rectangle vert.