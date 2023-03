OL - Lorient : horaire, diffusion TV, avant-match

Corentin Tolisso face à Dango Ouattara (Lorient – OL) (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

L'OL reste sur deux victoires de rang avant d'accueillir Lorient ce dimanche à 17h05. Horaire, diffusion TV, retrouvez toutes les informations pratiques de ce match comptant pour la 26e journée de Ligue 1.

L’avant-match

Après le revers à Auxerre (2-1), l'OL s'est un peu rattrapé en battant Angers (1-3) et Grenoble (2-1, Coupe de France). Il s'agissait là de deux adversaires à sa portée, et le niveau devrait monter d'un cran ce dimanche lors du duel face à Lorient. L'Olympique lyonnais reçoit les Merlus, classés 8es et donc juste devant le groupe de Laurent Blanc.

En cas de succès, les Rhodaniens dépasseraient le club breton. Ils reviendraient aussi sur les talons de Nice et Lille qui ont perdu des points vendredi et samedi. Cette affiche sera arbitrée par Thomas Léonard.

A quelle heure se joue OL - Lorient

Pour leur deuxième match de la semaine après avoir éliminé les Grenoblois en quarts de finale de la coupe, les coéquipiers de Dejan Lovren ont pu bénéficier d'une bonne plage de repos. Ils ont eu cinq jours pour récupérer et préparer la rencontre, dont le coup d'envoi sera donné à 17h05 à Décines. Les Lorientais ont joué eux pour la dernière fois le 26 février.

Sur quelle chaîne voir OL - Lorient

La partie sera visible uniquement sur les antennes de Canal + Foot. Seuls les abonnés à la chaîne cryptée auront la possibilité de la regarder. Sidney Govou sera notamment aux commentaires, avec un début d'avant-match à 16h40.