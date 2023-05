Lundi, "Tant qu'il y aura des gones" accueillera Michaël Napoletano l'entraîneur de l'AS Saint-Priest en National 2.

Après une émission mardi dernier délocalisée au Parc OL, "Tant qu'il y aura des gones" retrouve son plateau le lundi 15 mai en compagnie de Michaël Napoletano. Le coach actuel de l'AS Saint-Priest viendra parler de la situation de son club qui lutte pour le maintien en National 2. Pour rappel, l'entraîneur a pris les rênes de l'équipe première en avril dernier suite aux mauvaises performances de Lionel Bah et ses joueurs.

Évidemment, autour de notre invité du jour, l'équipe de TKYDG reviendra sur l'actualité de l'Olympique lyonnais et notamment ces derniers jours mouvementés entre Rhône et Saône. Bien sûr, le match entre Clermont et l'OL dimanche sera abordé.

Ce nouveau rendez-vous consacré à l'OL sera à suivre en direct à partir de 18 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.