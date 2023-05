PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Avant d'affronter le PSG ce samedi (16h), Eugénie le Sommer a évoqué l'importance et la difficulté de cette rencontre à Orléans.

Ce samedi, l'OL féminin et le Paris Saint-Germain s'affrontent pour déterminer qu'elle équipe sera sacrée championne de la Coupe de France 2022-2023. À cette occasion, l'attaquante de l'Olympique lyonnais, Eugénie Le Sommer, va avoir l'opportunité de remporter son 30e trophée sous le maillot Rouge et Bleu. Avant ce rendez-vous extrêmement important pour la formation de Sonia Bompastor (OL) et Gérard Prêcheur (PSG), la numéro neuf lyonnaise a donné son ressenti au micro de la FFF concernant la rencontre du week-end.

"Alors, c’est sûr que ces matches-là, il y a toujours un peu plus d’attente. Mais, on a un bel objectif qui est différent d’un match de championnat, là, c'est une finale, faut gagner, il y a un titre à aller chercher. Donc, on est concentré sur l’objectif."

Trouver la faille

Pour soulever le trophée, OL-PSG se jouera sur des détails. Selon cette Eugénie Le Sommer, Paris est toujours un adversaire compliqué à jouer, et pour elle, samedi à Orléans, il n'y aura pas d'exception.

"La clé, ça peut être plusieurs détails. Parfois, c'est un but sur une erreur défensive, où il y a eu beaucoup de rencontres qui ont fini aux tirs aux buts. Enfin, c'est toujours une finale serrée, on s’attend à ce genre de match", a-t-elle déclarée.