OL - Mercato : Cuiabà confirme le départ de Camilo

Prêté depuis mars 2021, Camilo ne restera pas à Cuiabà. Le club brésilien n’a pas levé l’option d’achat du milieu qui va officiellement faire son retour à l’OL au 31 décembre.

C’était annoncé et c’est désormais officiel. Le club brésilien de Cuiabà ne lèvera pas l’option d’achat fixée à trois millions d’euros pour Camilo. Arrivé en mars 2021 dans le club brésilien, le milieu de terrain avait pourtant réussi à convaincre l’OL et Cuiabà de tomber d’accord pour un deuxième prêt en décembre dernier. Malheureusement, l’aventure s’arrêtera au 31 décembre 2022 pour Camilo.

Le championnat brésilien étant terminé, le club de Cuiabà a décidé de faire le ménage dans son effectif et ce ne sont pas moins de onze joueurs qui se sont vu montrer la sortie (Paulão, Juan Ojeda, Daniel Guedes, Sidcley, Igor Cariús, Camilo, Marcão, Cristhian Rivas, Kelvin Osorio, Gabriel Pirani et Felipe Marques). De retour à l’OL, Camilo ne devrait malgré tout ne pas avoir d’avenir entre Rhône et Saône. Arrivé dans les valises de Juninho, le joueur de 23 ans n’a pas disputé la moindre minute avec le groupe professionnel lyonnais.