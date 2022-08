OL - Mercato : l’avenir d'Houssem Aouar reste encore flou

Cela fait maintenant plusieurs semaines que l’avenir d'Houssem Aouar à l’OL est en suspens. A moins d’un an de la fin de son contrat, le milieu lyonnais est encore au club alors que le marché des transferts s’achève dans moins d’une semaine.

Son cas n’est pas isolé à l’OL, mais il reste tout de même particulièrement symbolique. A moins d’une semaine de la clôture du marché des transferts, Houssem Aouar est encore un joueur de l’Olympique lyonnais. Pourtant, sa situation et les déclarations des dirigeants suggèrent que cela ne devrait plus être le cas d’ici quelques jours.

A plusieurs reprises cet été, Bruno Cheyrou et l’état major rhodanien ont rappelé que tous les éléments en fin de contrat en juin 2023, ce qui est le cas du milieu de terrain, devaient prolonger ou être vendus. Puisque la première option ne semble pas être dans les tuyaux, le Gone se trouve dans la deuxième catégorie. Ces dernières semaines, plusieurs formations ont montré de l'intérêt pour l’international français (une sélection). Le Real Betis puis Nottingham Forrest notamment étaient sur les rangs, mais le dossier est en stand-by depuis un certain temps maintenant.

Les prétendants ne se bousculent pas

Tout cela donne une situation plutôt floue autour d’Aouar, qui à l’image d’un Moussa Dembélé ou d’un Jérôme Boateng par exemple, pourrait être encore Lyonnais au mois de septembre. “C’est difficile de se positionner. On a vu des joueurs en fin de contrat rester. On sait que c’est aussi un risque, avec une blessure notamment. Après, si le footballeur est prêt à accepter de rester dans cette situation, de garder son niveau à 100%... C’est dans la tête que ça se joue, affirme Philippe Violeau. Certains ne feraient jamais ça, ils ne seraient pas bien dans cette position-là. D’autres en revanche ne seraient pas dérangés. C’est propre à chacun.”

D’un point de vue économique, cela laisserait aussi un goût amer aux dirigeants qui voyaient en lui une potentielle vente, et donc une plus-value puisqu’il a été formé à l’académie. “Pour l’OL, s’il devait partir libre, cela serait une perte pour le club car il y a été formé, il a une belle valeur marchande, ce serait donc négatif“, soutient le champion de France 2002, 2003 et 2004.

Une histoire contrastée avec l'OL

Sportivement, Philippe Violeau croit Houssem Aouar capable de retrouver le niveau qui était le sien. D’autant qu’avec le possible départ de Lucas Paquetá du côté de West Ham, les septuples champions de France (2002-2008), sont partis pour se séparer d’un élément dans l’entrejeu. “Je suis convaincu qu’il peut encore apporter. Il a le potentiel et le talent. Je pense que ses contreperformances sont plus liées à des interrogations sur son avenir, estime-t-il. Dès qu’il sera fixé, que ce soit à Lyon ou ailleurs, on retrouvera le Houssem que l’on a vu sur la saison 2020.”

En tout cas, si l’histoire devait se terminer d’ici au 1er septembre, l’ancien milieu de terrain garderait un souvenir positif du joueur de 24 ans. “J’ai adoré le footballeur, ce qu’il a démontré sur le terrain, c’est de très haut niveau. Il est à l’image de tous ces jeunes formés à l’Olympique lyonnais avec un potentiel énorme. Il est encore très jeune, rappelle-t-il. Malgré tout, l’avenir est devant lui. Bien sûr, on peut être déçu d’un peu tout, des résultats et de sa saison, mais rester tout le temps au top du top, ce n’est pas facile, cela demande beaucoup d’efforts. Il a eu des pépins physiques aussi." Toutes ces petites choses ont fait que la carrière d’Aouar à l’OL n’est peut-être pas celle imaginée à ses débuts en 2017. A voir désormais si cette dernière se terminera à l’été 2022.