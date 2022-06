OL : pour Lacombe, Aulas "va rester encore 10 ans"

Dans les colonnes du Progrès, Bernard Lacombe est revenu sur ses moments partagés avec Jean-Michel Aulas, avec qui il a collaboré pendant plus de 30 ans.

Si les accomplissements de Jean-Michel Aulas à l’OL depuis 35 ans sont notoires, les soutiens de son ancien bras droit Bernard Lacombe lui ont certainement été précieux à plusieurs reprises. Le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club rhodanien a épaulé le dirigeant lyonnais en tant que directeur sportif, en tant qu’entraîneur, puis en tant que “conseiller du président”, de 1988 à 2019.

“Le temps passe si vite, et il faut dire les choses : Jean-Michel Aulas est un grand homme, a déclaré l'ancien attaquant dans une interview pour Le Progrès. Je l’ai connu en 1988 alors que Raymond Domenech et moi étions revenus. C’était frappant, il fixait un objectif, puis un autre, ça défilait.”

“On avait un coup d’avance”

“1 an après la remontée en D1, il fallait être européen et on l’a fait, a-t-il ensuite rappelé. Déjà à l’époque, il venait aux causeries, il faisait un petit laïus, et il s’est bonifié au fil du temps.” Le natif de Villefranche-sur-Saône a ensuite confié avoir “beaucoup de respect” pour son ancien président, le qualifiant comme “un homme d’une grande richesse à tous les niveaux.”

Celui qui avait porté le maillot de l’OL entre 1969 et 1978 s’est également remémoré “la remontée en L1 en 1989, où l’on a vu le bonheur des Lyonnais après 6 ans en L2.” Toutefois, “s’il y a un homme qui m’a marqué, c’est le président.” D’après l’ancien joueur, “quand vous parlez avec quelqu’un comme Jean-Michel Aulas, il enregistre tout. Avec Raymond Domenech, on allait dans son bureau, rue Barthélémy Buyer à la CEGID. On évoquait le futur, il écoutait et disait « on va voir », et hop ça passait. On avait un coup d’avance.”

“Il va rester encore 10 ans”

Alors que l’Olympique lyonnais semble plus que jamais proche d’un rachat, Bernard Lacombe ne s’inquiète pas pour l’avenir de son acolyte. “Peut-être que des gens achèteront le club, a-t-il exprimé, mais notre président est un financier hors pair. Pour les contrats, il est immense, un grand personnage. Je crois qu’il sait très bien vendre les joueurs.” L’ancien international français imagine qu’ “il va rester encore 10 ans. Je ne suis pas inquiet. Pour acheter un club comme l’OL, il faudra mettre un peu d’argent. J’attends de voir.”