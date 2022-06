OL : Kadeisha Buchanan, patronne dans les duels

Kadeisha Buchanan lors du match Barcelone – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Kadeisha Buchanan a remporté 79,5% de ses duels en D1 cette saison. Il s’agit du plus haut pourcentage parmi les joueuses du championnat.

Récemment envolée en direction de Chelsea, la défenseure canadienne Kadeisha Buchanan a disputé 18 matchs de D1 avec l’OL cette saison. Même si Sonia Bompastor lui a souvent préféré Wendie Renard et Griedge Mbock, la native de Toronto n’a jamais négligé son travail sur le terrain.

Meilleur pourcentage de duels gagnés

Celle qui avait été en course pour la désignation du plus beau but de 2021-2022 s'est également montrée à la hauteur défensivement. La joueuse de 26 ans a remporté 79,5% de ses duels en championnat cette saison, en en disputant minimum 2 par rencontre. Il s’agit du meilleur pourcentage parmi les joueuses de l’élite.