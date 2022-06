L'OL a remporté 19 trophées sous Jean-Michel Aulas

Ce mercredi, l'OL et Jean-Michel Aulas fêtent leurs 35 ans de vie commune. Avec l'actuel président à sa tête, l'Olympique lyonnais a remporté 19 trophées.

Voilà maintenant tout juste 35 ans, l'Olympique lyonnais a connu l'un des jours les plus importants de son histoire. Le 15 juin 1987, Jean-Michel Aulas devient président du club, et fera ensuite grandir cette équipe de la 2e division jusqu'aux titres de champion de France dans les années 2000. Sous sa gouvernance, l'OL a glané 19 trophées chez les garçons.

Le total se décompose ainsi : 7 Ligue 1 (de 2002 à 2008), 7 Trophées des champions (de 2002 à 2006 et en 2012), 2 fois la Coupe de France (2008 et 2012), 1 Coupe de la Ligue (2001), 1 D2 (1989) et 1 Coupe Intertoto (1997). On note néanmoins que depuis 10 ans, les Rhodaniens n'ont plus conquis la moindre compétition officielle.

32 trophées chez les féminines

Un très beau palmarès que l'on peut aussi associer avec celui des féminines : 15 D1 (de 2007 à 2020 et en 2022), 8 Ligue des champions (2011, 2012, de 2016 à 2020 et 2022), 9 Coupe de France (2008, de 2012 à 2017, 2019 et 2020) et 1 Trophée des championnes en 2019.

Chez les jeunes, outre les titres de champion de France dans les différentes catégories, l'Olympique lyonnais a aussi remporté 3 fois la Coupe Gambardella, dont la dernière en 2022.