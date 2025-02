Ce lundi, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" reçoit Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon. Avec ce fervent supporter de l'OL, il sera question de la défaite contre le PSG, du show Textor et de sujets annexes en lien avec le club lyonnais.

La dernière fois qu'il était venu sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones", l'OL venait de s'incliner sur un coup du sort avec un csc de Malo Gusto contre l'OM. C'était en avril 2023 et presque deux ans plus tard, Bruno Bernard ne viendra toujours pas dans TKYDG pour parler d'une victoire. Le président de la Métropole de Lyon décortiquera avec l'équipe habituelle de votre émission favorite le revers lyonnais contre le PSG (2-3), dimanche soir. Fervent supporter du club lyonnais, bien avant ses hautes fonctions politiques, Bruno Bernard délivrera son regard sur la dynamique actuelle de l'OL, mais aussi sur tous les à-côtés.

D'abord concernant les prises de bec entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi puis en parlant de sujets plus périphériques, mais toujours en rapport avec le club rhodanien. On pense notamment au projet du stade de l'OL féminin ou encore la possibilité de la fermeture de l'école de foot à l'Académie. Comme vous en avez l’habitude désormais, votre émission est à suivre en direct tous les lundis à partir de 19 heures sur toutes nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.