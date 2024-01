Désormais au Paris FC, Rémy Riou a porté le maillot lyonnais cette saison en Ligue 1. Il fait partie des plus vieux joueurs à avoir évolué en championnat en 2023-2024.

Avant de rejoindre le Paris FC cet hiver, Rémy Riou a disputé trois rencontres de Ligue 1 avec l'Olympique lyonnais. Il était dans les buts lors des trois premiers matchs de la saison face à Strasbourg (2-1), Montpellier (1-4) et Nice (0-0). Il remplaçait Anthony Lopes, blessé lors de la préparation.

On ne l'a ensuite plus revu avant ses adieux au club, en Coupe de France, contre Pontarlier le 7 janvier (0-3). Avec ses trois apparitions en championnat, le portier figure dans la liste des plus vieux joueurs à avoir évolué en Ligue 1 lors de la campagne 2023-2024. Du haut de ses 36 ans et 21 jours, il se classe septième, entre Yunis Abdelhamid (Stade de Reims) et Johan Gastien (Clermont Foot).

Dante le doyen

Bien sûr, le doyen n'est autre que Dante. Le défenseur de l'OGC Nice joue toujours au plus haut niveau à 40 ans et 87 jours. Il est suivi sur le podium par Steve Mandanda (Stade Rennais), âgé de 38 ans et 291 jours, puis par le Messin Ismaël Traoré (37 ans et 149 jours).

Pour revenir à Riou, on peut ajouter qu'il est le plus ancien footballeur à avoir porté le maillot de l'OL en compétition depuis Yves Chauveau, qui avait alors 36 ans et 335 jours. Il a d'ailleurs fait ses débuts avec le PFC le 20 janvier en Coupe de France lors du revers face à Valenciennes (2-1).