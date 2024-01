Sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones lundi, Nicolas Puydebois est revenu sur la rumeur faisant état d'un éventuel retour de Karim Benzema à l'OL.

C'est un peu un marronnier à chaque mercato. Tous les ans, lors des fenêtres dédiées aux transferts, certains noms sont systématiquement associés aux mêmes équipes. L'Olympique lyonnais en compte plusieurs, à l'image d'Hakim Ziyech, ou encore depuis quelques saisons, de Karim Benzema.

Puisque le buteur arrive au crépuscule de sa vie de sportif de haut niveau, il est régulièrement question d'un retour du Ballon d'Or 2022 dans son club formateur. Invité à réagir à ce sujet lors de Tant qu'il y aura des Gones lundi, Nicolas Puydebois s'est montré circonspect. "J'ai une vraie problématique sur ce dossier. Ce serait une très belle histoire qu'il revienne. Il bouclerait la boucle [...] mais nous sommes là pour reconstruire l'avenir de l'OL, a-t-il rappelé. Sans parler de l'aspect financier, qu'il est le seul à maîtriser, il y a aussi les effets d'annonce. On sait comment cela fonctionne dans le football, et si ça se trouve, il n'a jamais imaginé revenir ici pour terminer sa carrière, mais certains parlent à sa place."

Bon pour les sponsors mais "fausse bonne idée" sportive

A l'image du discours qu'il tenait pour Alexandre Lacazette ou Corentin Tolisso lorsqu'ils sont revenus, notre consultant est d'avis que le meilleur de l'avant-centre est derrière lui. "Avec tout le respect que j'ai pour lui, il est parti en Arabie Saoudite pour préparer sa retraite, pas pour gagner des titres. Je pense que faire du neuf avec du vieux, c'est une fausse bonne idée. Pour l'image, le média, la visibilité, le marketing, ce serait très beau, mais pour le sportif, ce n'est pas le cas, affirme le triple champion de France (2003-2005). Il n'y aurait pas de plus-value sportive selon moi, même si c'est un très bon joueur. On ne construit pas sur un football de 36 ans. En plus de cela, ce serait pour Pierre Sage un nouvel ego important à gérer car il prend de la place dans le vestiaire."

De nombreux facteurs pour un éventuel retour

L'ancien gardien poursuit l'explication de son point de vue. "J'aimerais que le club construise un projet, avec une vraie direction sportive. Or, ce n'est pas en faisant revenir les anciennes gloires, aussi belles soient-elles, qu'il va y arriver. Avec Benzema, on se fait plaisir, mais on ne bâtit pas le futur, a-t-il estimé. Si ça vient de l'OL, si c'est lui qui fait fuiter ça, c'est qu'en interne, on n'a pas envie de travailler. Donc, j'espère que ce n'est pas le cas. Après, ce serait génial qu'il vienne faire une dernière saison au salaire minimum pour épauler, faire grandir, donner de l'exigence et de la discipline à ceux qui composent l'effectif. Mais cela représente beaucoup de facteurs."

Énormément de données et de critères à remplir, ce qui pousse Nicolas Puydebois à être réservé à propos de cette actualité. Néanmoins, si tout est réuni, "je le prends, mais on ne construit pas, on fait un coup pour ramener de l'argent dans les caisses, a-t-il répété. On fait venir des sponsors, et si ensuite, il peut intégrer l'organigramme, pourquoi pas, car il a des choses à apporter sur plusieurs aspects, mais sportivement, c'est du court terme."