OL : Tetê raconte comment il est venu en aide aux réfugiés ukrainiens

Avant de venir à l'OL en mars 2022, Tetê était joueur en Ukraine, au Chakhtar Donetsk. Le Brésilien raconte comment, après l'invasion russe, il est venu en aide aux réfugiés en Pologne.

Si aujourd'hui à Lyon il est assez loin de tout cela d'un point de vue kilométrique, Tetê a vécu d'assez près l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février dernier. Ainsi, lui et d'autres de ses coéquipiers du Chakhtar Donetsk, où il jouait alors, sont devenus des réfugiés. "On n'a pas réfléchi longtemps avec ma femme. On a pris la voiture avec quelques affaires et on est partis vers la Pologne, a-t-il confié à L'Equipe. A la frontière, on a mis vingt-deux heures pour faire les deux derniers kilomètres. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Mais on y est arrivés et on était soulagés. On a pris un hôtel, j'ai pris un abonnement dans une salle de sport pour m'entraîner. Ça a duré deux mois."

Dans ce nouvel environnement, le Brésilien a apporté un soutien matériel aux personnes dans le besoin. "Comme j'ai une bonne condition financière, j'ai pu aider avec ma femme beaucoup de réfugiés ukrainiens qui arrivaient en Pologne. Je faisais des paniers alimentaires, avec tous les produits de base et pour les besoins essentiels, et je les donnais aux personnes qui arrivaient, a-t-il expliqué. On voyait débarquer tellement de gens... Certains avaient traversé le pays et n'avaient plus rien car ils avaient tout abandonné. C'était normal de les aider."

"Je veux rester à l'OL"

Désormais joueur de l'Olympique lyonnais depuis mars 2022, l'attaquant (quatre buts et trois passes décisives cette saison) souhaite le rester au-delà de son bail qui court pour l'instant jusqu'en juin 2023. "Ah bien sûr que je veux, je veux ce contrat, je l'ai déjà dit et je le redis : je veux rester ici, a-t-il clamé. Tous les gens autour de moi doivent travailler pour trouver un accord pour que je puisse m'engager définitivement à l'OL."