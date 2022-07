Le club rhodanien peut se targuer d’avoir à domicile la troisième meilleure affluence moyenne du championnat. Mais en termes de taux de remplissage, l'OL peut beaucoup mieux faire.

Visiblement, les suiveurs de l’Olympique lyonnais sont restés fidèles au Groupama Stadium malgré une huitième place en championnat et des performances irrégulières tout au long de la saison. En effet, d’après les chiffres dévoilés par le site officiel de la Ligue 1, l’affluence moyenne pour l’OL à domicile au cours de l’exercice 2021-2022 s’élève à 40 286 spectateurs. Avec 11 victoires pour cinq matches nuls et seulement trois défaites en championnat, ce soutien du public peut expliquer les statistiques affichées à la maison par les hommes de Peter Bosz (bien moins performants à l'extérieur). Comme sur le réseau social Instagram, seuls le PSG (47 283 spectateurs en moyenne) et l’OM (56 783) font mieux que le club rhodanien dans l’élite du football français.

La 10e équipe du championnat en termes de taux de remplissage

Outre la popularité dont bénéficient ces équipes dans l’Hexagone, ce podium s’explique aussi par la capacité d’accueil de ces stades. Alors si l’on se penche sur le taux de remplissage par club, on se rend très vite compte que le Parc OL et ses plus de 59 000 sièges peine à faire salle comble. Avec légèrement plus de 40 000 spectateurs par match en moyenne la saison passée, l’enceinte située à Décines-Charpieu se retrouve propulsé dans le ventre mou de la Ligue 1 avec un taux de remplissage de seulement 70%. Ce qui fait de l'OL la dizième équipe du championnat au classement, loin derrière le PSG (99%), Clermont Foot (95%) ou le RC Lens (95%). À noter que ce système de comptage prend en considération toutes les personnes possédant un abonnement à un stade de Ligue 1, sans avoir la certitude que ces derniers soient présents dans les tribunes à chaque match.