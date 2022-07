Ligue 1 : Sochaux victime favorite de l’OL en championnat

Dans son histoire, l’OL a joué 63 saisons en Ligue 1. Une longévité qui a permis au club de croiser le fer avec 61 autres équipes mais Sochaux reste la victime favorite avec 48 victoires en 94 matchs.

Dans un mois sonne la reprise de la Ligue 1 pour les clubs français et l’Olympique lyonnais. Après une triste 8e place la saison passée, le club rhodanien a pour mission de redresser la barre mais surtout de retrouver l’Europe pour la saison 2023-2024. Les joueurs de Peter Bosz ont repris le chemin de l’entraînement depuis deux jours et se préparent désormais pour la réception de l’AC Ajaccio, le 6 août prochain au Parc OL. Ce sera la 27e opposition en championnat entre l’OL et le club corse, bien loin des 114 rencontres disputées contre les Girondins de Bordeaux.

51% de victoires contre Sochaux en championnat

Cette marque restera figée le temps d’une saison minimum avec la relégation des Bordelais en Ligue 2. Une antichambre où se trouve également la proie favorite du club lyonnais depuis sa création et ses 63 années passées en Division 1 puis Ligue 1. Avec 48 défaites en 94 matchs joués, le FC Sochaux-Montbéliard est le club contre lequel les septuples champions de France ont le plus gagné dans leur histoire dans l’élite. Ce compteur est d’ailleurs bloqué à 48 depuis la descente du club doubiste depuis 2014. Pour cette dernière opposition, l'OL l'avait emporté 2-0 à Gerland avec des buts de Clément Grenier et Yoann Gourcuff.