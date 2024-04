Auteur d’une entame de match catastrophique, l’OL n’a jamais réussi à combler son retard de deux buts contre le PSG (4-1). Et donc de nourrir des regrets de ne pas avoir pu mettre en place une vraie stratégie.

Dimanche soir, Pierre Sage a vécu ce que tout coach craint le plus dans le foot. En misant sur un 4-2-3-1 au lieu de son 4-1-4-1 habituel, l’entraîneur avait souhaité voir son OL être plus ambitieux dans le jeu et tenir la dragée haute au PSG dans la conservation du ballon. Seulement, cette stratégie a volé en éclats en moins de dix minutes. Entre un CSC de Matic et un but de Beraldo sur corner, l’OL a rapidement accusé un retard de deux buts. Ce break, les Lyonnais n’ont jamais réussi à le combler (4-1), au contraire des dernières sorties en Ligue 1. "On savait que ça allait être un match très difficile pour nous, surtout ici, quand on joue à l’extérieur. Prendre deux buts en six minutes, ça fait mal sur le terrain", a avoué Henrique après la rencontre.

"On sait qu'on peut mieux faire"

2-0 puis 3-0 avant qu’Ernest Nuamah ne redonne un peu d’espoir à la 37e minute. Mais en encaissant un quatrième but avant la pause, l’OL a définitivement fini de se tirer une balle dans le pied. Les Lyonnais se voulaient ambitieux, ils ont malheureusement payé les erreurs contre un adversaire du calibre du PSG. Payer pour apprendre, la formation rhodanienne reste encore une équipe qui est en voie de guérison. "Il faut relever la tête, car il y a du boulot à faire. On sait qu’on peut mieux faire, bien sûr, a poursuivi le latéral brésilien. Mais on sait aussi qu’il y a des objectifs qui arrivent dans la saison, donc ce n’est pas inquiétant, on sait qu’on doit travailler encore comme on le fait depuis que le coach est arrivé."

Après deux jours de repos, les Lyonnais reprendront le chemin de l’entraînement pour préparer la venue de Monaco, dimanche (19h). Cette fois, un écart de conduite ne sera pas toléré.