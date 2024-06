Quand l’OL craignait un barrage en même temps que Taylor Swift

Ce dimanche, Taylor Swift assurera le premier de ses deux concerts à Décines. Il y a quelques mois en arrière, la programmation du show de l’Américaine avait fait craindre une possible tenue d’un barrage retour pour l’OL.

Cela semble à des années-lumières et pourtant, cela ne remonte qu’à quelques mois. Il s’est passé tellement de choses dans cette saison avec l’OL que le moindre petit évènement a rapidement été passé au second plan. Cependant, en novembre dernier, alors que l’OL venait tout juste de remporter le premier match de sa saison à Rennes, un dilemme avait pointé le bout de son nez sur la fin de saison. Bon dernier, le club lyonnais était encore loin de rêver à une présence européenne la saison prochaine et pensait avant tout à sa survie et au potentiel barrage Ligue 1 - Ligue 2. Ce dimanche, Metz et Saint-Étienne se feront face pour la manche retour après la victoire des Verts à l'aller (2-1). Dans le même temps, Taylor Swift donnera le premier de ses deux concerts au Parc OL, dans un stade en furie.

Une venue qui booste l'économie lyonnaise

En redressant la barre et de quelle manière, l’OL s’est enlevé une belle épine du pied. Car, en programmant les deux représentations, le groupe ne pensait sûrement pas qu’une lutte pour le maintien se dégagerait en 2023-2024 et qu'un cas de conscience pouvait se créer... Fort heureusement, l’euphorie qui a pris possession de Décines depuis quelques heures pour la venue de Taylor Swift n’a pas eu à donner des maux de tête aux dirigeants de l’OL. Deux concerts à guichets fermés d’un côté et une qualification en Ligue Europa de l’autre côté, tout est bien qui est fini dans la capitale des Gaules.