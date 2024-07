Shaqiri (ex-OL) prend sa retraite internationale avec la Suisse

Lundi, Xherdan Shaqiri a annoncé qu’il ne rejouerait plus avec le maillot de la Nati. Cette décision intervient juste après la fin de l’Euro 2024, dans lequel sa nation s’est hissée jusqu’en quarts de finale.

Après 125 apparitions avec la Suisse, Xherdan Shaqiri a publié un message sur X (ex-Twitter) dans lequel il informe que son aventure avec la Nati est terminée. Son pays perd là un grand joueur, qui aura marqué l’histoire de sa sélection, notamment dans les grandes compétitions européennes et mondiales. Ainsi, ses 11 minutes de jeu lors du quart de finale de l’Euro 2024, face à l’Angleterre, ont été les dernières de sa carrière internationale. Ce soir-là, ses coéquipiers et lui se sont inclinés à l’issue de la séance de tirs au but. Néanmoins, l’attaquant n’a aucun regret à avoir, puisqu’il avait inscrit sa tentative. Malheureusement, cela n’aura pas suffi.

Un joueur historique de la Suisse

Xherdan Shaqiri est actuellement le deuxième footballeur le plus capé de son pays. En effet, il se trouve juste derrière Granit Xhaka (Bayer Leverkusen) qui compte cinq sélections de plus que lui, soit 130. Dans le classement des meilleurs buteurs de la Nati, l’auteur de 32 réalisations occupe la quatrième place. Dix d’entre elles ont d’ailleurs été marquées lors d’un Euro ou d’une Coupe du monde. "Sept tournois, de nombreux buts, 14 ans avec l’équipe nationale suisse et des moments inoubliables ", voilà ce qu'il retiendra. L'homme de 32 ans va désormais pouvoir se concentrer sur son club et sa saison de MLS. Pour rappel, l’ancien joueur de l’Olympique lyonnais évolue au Chicago Fire depuis l’hiver 2022.