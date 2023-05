Wendie Renard attendue à Mayotte début juin

Figure du football français, Wendie Renard va se rendre à Mayotte au début du mois de juin pour sensibiliser au développement du football sur l'île.

Tout juste sacrée championne de France avec l'Olympique lyonnais et avant de se lancer dans la préparation de la Coupe du monde avec l'équipe de France, Wendie Renard va rejoindre l'île de Mayotte début juin à l'initiative de la CADEMA (communauté d'agglomération Dembéni-Mamoudzou). Elle y passera du 1er au 8 juin. Sa venue s'explique par l'ambition de construire une académie de football dans la ville de Hajangua. Le projet a pour objectif d'être finalisé d'ici à 2025 et il devrait mesurer deux hectares.

Porte-drapeau du football

Au sujet de la défenseure de l'Olympique lyonnais, le président de la CODEMA, Rachadi Saindou, a déclaré : "Je souhaite que Wendie Renard soit l'ambassadrice de la CADEMA. Je l'ai croisé une fois et ça c'est passé comme ça. L'idée, c'est qu'elle soit associée à Mayotte pour parler positivement du département."

Le responsable de l'intercommunalité voit loin pour le football à Mayotte et possède de grandes ambitions. "Permettre à nos jeunes de devenir pro. C'est aussi la possibilité de les former aux métiers du sport, kiné, éducateur, etc", a-t-il évoqué.