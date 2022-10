Affluence moyenne record en L1, plus de 46 000 spectateurs au Parc OL

Supporters OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En attendant le début de la 12e journée de Ligue 1 ce vendredi, le champion de France connait un net regain d’intérêt. La LFP a annoncé une affluence moyenne record. Au Parc OL, elle est de 46 188 spectateurs sur les cinq premières réceptions.

Au début de l’été, les retours d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso avaient créé un véritable engouement chez les supporters de l’OL, après une saison dernière chaotique. Pour preuve, le premier match de la saison à domicile en pleine période de vacances et contre un promu (Ajaccio) avait attiré 48 516 personnes au Parc OL. L’espoir suscité en plein été a pris un coup depuis avec une série de cinq matchs sans victoire mais le public répond encore présent dans l’enceinte de Décines. Avec 58 230 spectateurs pour OL - PSG, le stade lyonnais a affiché complet pour la première fois de la saison et en cinq réceptions, c’est une affluence moyenne de 46 188.

Avec les prochaines venues de Lille (30 octobre) et Nice (11 novembre), le Parc OL devrait logiquement rester dans cette moyenne avant la trêve hivernale. Ce bon score entre Rhône et Saône trouve un écho à travers la France. Ce vendredi, la LFP a annoncé une affluence moyenne record à ce stade de la saison. Avec 23 850 spectateurs par match, c’est une augmentation de 8% par rapport à la saison dernière après 110 matchs joués. Au total, ce sont 2,62 millions de supporters qui ont déjà pris place dans les enceintes françaises en 2022-2023, preuve que les restrictions du Covid sont désormais un lointain souvenir.