Arrivée de Laurent Prud’homme : l’OL poursuit sa longue transition

Laurent Prud’homme, ancien DG de L’Equipe et nouveau CEO de l’OL (Photo by Julien DE ROSA / AFP)

Lancée en mai dernier avec le départ de Jean-Michel Aulas, la révolution de l’OL sous Eagle Football continue son petit bonhomme de chemin avec l’arrivée de Laurent Prud’homme comme directeur général, mais il ne sera pas seul.

Sur les pelouses de Ligue 1, l’Olympique lyonnais s’est lancé dans une course contre-la-montre pour remonter au classement et sauver sa place dans l’élite. Mais dans les bureaux, il est également en plein chamboulement, alors que plusieurs cadres ont ou vont s’en aller. Qui dit départ(s) dit arrivée(s), et vendredi dernier, l’OL a officialisé la prochaine prise de fonction de Laurent Prud’homme.

Ancien directeur général de L’Equipe, passé aussi par le Discovery Group, il viendra en tant que DG, avec des prérogatives déjà définies. Il sera chargé d’être “le principal interlocuteur du club auprès des autorités gouvernementales, publiques, administratives et sportives, telles que la LFP, l'UEFA, les élus locaux et le gouvernement français”, comme le précise le communiqué, mais pas seulement.

Responsable de la direction et de la gestion au quotidien, il verra le département football lui être directement rattaché. Il occupera un rôle dévolu jusqu’ici à Thierry Sauvage (DG chargé des finances, sur le départ) et Santiago Cucci (CEO intérimaire depuis juillet). “On va apprendre à le connaître à son arrivée. Quels seront ses choix, son impact sur la présidence ? Je pense qu’il vient plus pour l’aspect réseau, business et développement de la marque OL. Il y a aussi le côté communication. Ces derniers temps, c’était un peu tout et n’importe quoi, et peut-être que par son expérience sur le sujet, ça va permettre d’apaiser tout ça”, a observé Nicolas Puydebois dans Tant qu’il y aura des Gones.

Des connexions à la Ligue et dans le monde du foot

Un profil bien au fait de l’actualité du ballon rond, et qui surtout, possède une bonne connexion avec Vincent Labrune, le patron de la Ligue. “C’est un homme des médias, il connaît le football et son milieu selon moi, même si je ne le connais pas encore assez, mais c’est ce que je ressens, a développé notre consultant. Il aura un œil un peu plus averti sur le foot français que Santiago Cucci.”

Cette nomination intervient, comme l’a rappelé John Textor, dans le cadre d’un "projet de 3 à 5 ans”, qui sera mis en action notamment par Laurent Prud’homme. Mais il ne sera pas seul à l’incarner, car comme l’a glissé l’homme d’affaires américain, un directeur sportif est attendu entre Rhône et Saône pour compléter l’organisation lyonnaise.

D'autres changements à venir

Une nouvelle qui ne passe pas inaperçue tant on sait la mainmise qu’aime avoir le natif de Kirksville, dans le Missouri, sur les transferts et les décisions relevant du sportif. A côté de tout ça, il est aussi question de revoir Juninho comme conseiller, bien que ce dernier hésite encore. Tous ces changements font dire à Nicolas Puydebois que l’OL s’apprête à “retrouver une structure qui est conforme à un club professionnel qui a des ambitions.”

Néanmoins, les bouleversements officiels et ceux en cours de discussion n’interviendront pas dans l’immédiat. A l’image du futur DG qui entrera en service en 2024, et de Vincent Ponsot qui prendra lui ce costume chez les féminines plus ou moins à la même date, la lanterne rouge du championnat reste en période de transition. Entre-temps, l’équipe doit parvenir à prendre des points dans la lutte pour le maintien. “Avant de penser à la politique, j’aimerais qu’on se recentre sur le sportif, a réclamé l’ex-gardien. Oui, aujourd’hui, il fallait un directeur général afin de remettre en plus un organigramme cohérent pour faire le lien entre le terrain, Fabio Grosso, et la direction, mais pour se mêler à nouveau aux meilleures places dans les instances, il va falloir que l’OL redevienne le club qu’il était. En étant 18e de Ligue 1, cela n’a pas d’intérêt d’avoir un dirigeant influent dans les hautes sphères.”

Un Fabio Grosso normalement moins esseulé

Ces présences devraient permettre à l’entraîneur italien de se sentir moins esseulé à Décines, même s’il faudra que tous s’entendent pour faire avancer le navire dans la même (et bonne) direction. Un équipage qui se dessine petit à petit, effaçant largement les visages estampillés Jean-Michel Aulas. Une révolution lente qui, après la cellule de recrutement, poursuit son grand ménage.