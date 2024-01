Romain Escarpit célébrant son but lors de Bergerac – OL (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP)

Passé pendant une saison à l’OL Académie, Romain Escarpit s’est rappelé aux bons souvenirs de son ancien club. Buteur vendredi soir, l’attaquant de Bergerac est devenu le 51e joueur passé par le centre de formation a marqué contre l’OL.

Quand il s’est confié à Olympique-et-Lyonnais quelques jours avant le 16e de finale de Coupe de France, il n’y avait pas d’amertume dans la voix. Passé pendant une saison au centre de formation de l’OL, Romain Escarpit n’a pas réussi à s’acclimater à son nouvel environnement et n’avait pas réussi à suivre les traces d’Houssem Aouar. Avouant n’avoir "aucun regret" et ayant vécu "des grands moments" avec l’OL, l’attaquant se faisait un plaisir de retrouver le club lyonnais avec Bergerac vendredi soir. Il n’a pas retrouvé des têtes qu’ils connaissaient bien, mais Escarpit s’est quand même rappelé aux bons souvenirs de sa formation lyonnaise.

Fautif sur l'ouverture du score lyonnaise

Quelques secondes avant le coup de sifflet de la mi-temps, il a échappé à la vigilance de Lovren et Adryelson pour reprendre un centre venu de la gauche. Cette égalisation a permis à Bergerac de croire à nouveau à l’exploit et à Romain Escarpit de se rattraper un peu. Comme il l’expliquait à la pause, le numéro 9 bergeracois avait encore en travers de la gorge sa perte de balle sur l’ouverture du score de Malick Fofana. Il a remis les pendules à l’heure et perpétué une longue tradition qui semble suivre l’OL. Vendredi soir, il est devenu le 51e joueur passé par l’OL Académie à trouver le chemin des filets contre son ancien club. À l’OL, il n’est jamais bon de retrouver ses ex.