Bientôt de nouvelles fonctions pour David Linarès (ex-OL)

(Photo by Jean-Francois MONIER / AFP)

En fin de semaine passée, l'ancien joueur de l'OL David Linarès aurait été nommé directeur du pôle espoirs de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté. Un retour dans le milieu du football, trois ans après son licenciement de Dijon.

Voilà maintenant plus de trois ans que David Linarès était dans l'attente d'un projet dans le domaine du football. En août 2021, alors entraîneur de Dijon, il paye un début de saison manqué et est limogé après cinq journées. Il était sur le banc du DFCO depuis novembre 2020.

En charge de la formation régionale

Selon le média Le Bien Public, l'ancien milieu de terrain, qui a évolué à l'Olympique lyonnais, d'abord chez les jeunes, puis en professionnel entre 1996 et 2002, aurait retrouvé un poste à la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté. Le Jurassien de 49 ans aurait été nommé directeur du pôle espoirs en fin de semaine dernière.

Celui qui a porté à 206 reprises le maillot de l'OL remplacerait ainsi Vincent Mathey. Il sera désormais le responsable de la formation régionale, et notamment des meilleurs U14 et U15 qui pourraient intégrer un centre de formation. Le champion de France 2002 et vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2001 avait commencé sa carrière d'entraîneur auprès des féminines, puis de la réserve du club dijonnais.