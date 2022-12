"Ceux qui se réjouissent de l’absence de derby n’aiment pas le foot"

Sidney Govou lors d’un derby OL – ASSE (Photo by PHILIPPE MERLE / AFP)

Ayant participé à la course SaintéLyon, Sidney Govou a fait équipe avec Loïc Perrin, ancien capitaine des Verts. Le Lyonnais estime que le derby amenait du folklore à une saison.

9h31. C’est le temps qu’a mis le relais à 4 constitué par Jérémy Clément, François Clerc, Loïc Perrin et Sidney Govou pour avaler les 78km séparant Saint-Etienne et Lyon. Symboliquement, le quatuor portait le dossard numéro 4269, un clin d’oeil à une équipe constituée d’anciens joueurs de l’OL et de l’ASSE. Unis dans une même quête pour l’association Huntington Avenir, les meilleurs ennemis montrent que la rivalité entre les deux villes n’a pas raison de donner lieu à des débordements.

"Cette course ensemble est aussi une manière de montrer qu’il n’y a pas que le derby et tout ce qui va avec dans la vie. Ce sont mes meilleurs ennemis mais je n’ai jamais détesté de joueurs stéphanois. J’ai toujours été plus chambreur que violent sur le terrain, a déclaré Govou à 20 Minutes. D’ailleurs, François (Clerc), Jérémy (Clément) ou Bafé Gomis ont toujours été des amis, même quand ils n'étaient pas à l’OL mais à l’ASSE. Ce n’est pas parce qu’on était amis que je risquais de lever le pied face à eux, c'était presque le contraire."

Joueur au sept titres de champion de France avec l’OL, Sidney Govou a joué plus d’un derby. Il sait ce que représente ce match et est aujourd’hui "peiné de voir ce que vit Sainté en Ligue 2. D’ailleurs, ceux qui se réjouissent qu’il n’y ait pas de derby en L1 cette saison n’aiment pas le football."