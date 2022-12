Lindsay Rose estime que "des joueurs préfèrent aller à Rennes qu’à l’OL"

Défenseur éphémère de l’OL, Lindsay Rose évolue désormais en Pologne. A 30 ans, l’ancien Lyonnais formé à Rennes pense que le club breton a rattrapé son retard.

L’OL vit-il un déclassement depuis dix ans ? La disette de titre montre clairement que oui. Ce n’est pas l’absence de Coupe d’Europe cette saison et même de Ligue des champions depuis deux ans qui vient éclaircir le tableau. Huitième de Ligue 1 au moment de la trêve hivernale, le club lyonnais est bien loin de ses objectifs comme s’il était rentré dans le rang. A la lecture des noms présents dans l’effectif, l’OL mériterait pourtant un peu mieux mais encore faut-il s’en donner les moyens. Sportifs et financiers. Ancien défenseur entre Rhône et Saône pendant deux saisons, Lindsay Rose a vu ce déclassement en observant la prise d’ampleur du Stade Rennais, son club formateur, dans le paysage du football français.

"J’ai toujours suivi Rennes, peu importe où j’étais. C’est mon club. C’est incroyable comme il a évolué. Il a pris une envergure européenne. C’est un club de haut de tableau maintenant. Aujourd’hui, des joueurs préfèrent aller à Rennes plutôt qu’à Lyon, a déclaré le défenseur de 30 au site Stade Rennais Online. C’est dire à quel point le club a changé."

Et de poursuivre : "Tu vas à Rennes, tu es considéré comme si tu allais à Lille, à Marseille, à Lyon, à Monaco. Rennes fait partie des grands clubs français. Historiquement déjà. Mais surtout maintenant en termes de niveau de jeu et d’ambition européenne. Je ne suis pas surpris de l’évolution. Quand tu mets des bonnes personnes à la tête, ça fait les choses."

Ayant connu Bruno Genesio comme adjoint d’Hubert Fournier durant son temps à Lyon, Lindsay Rose estime que Rennes a pris un virage important ces dernières années et qui porte désormais ses fruits.