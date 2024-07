D1 féminine : les dates des derbies entre l'OL et Saint-Étienne

Lindsey Horan lors du derby aller entre l’OL et Saint-Etienne (@ASSE)

En D1 aussi, l'OL aura le droit à son derby. Au cours de la saison 2024-2025, Lyonnaises et Stéphanoises se rencontreront en novembre et en mars.

Le choc le plus attendu chez les supporters de l'OL féminin est bien évidemment celui face au PSG. Mais depuis la saison passée et le retour des derbies, les duels contre Saint-Etienne ont aussi une certaine saveur. La différence entre les deux équipes est certes importante sur le papier (6-0 et 6-1 pour les Fenottes lors de l'exercice 2023-2024), mais ces rencontres restent malgré tout des moments à part.

Un promu surprenant l'an passé

Septième l'an dernier, l'ASSE repart pour une deuxième année de rang en D1. Après avoir très facilement validé son maintien, le promu essayera à minima d'obtenir un résultat identique. Peut-être espérera-t-il également accrocher son voisin lors des deux matchs prévus.

Les deux formations s'affronteront lors de la J8 le week-end du 16 novembre, puis en 2025, dans le cadre de la J18 le 22 mars. Le premier rendez-vous se tiendra dans le Rhône, avant un voyage dans le Forez pour les championnes de France en titre. Un calendrier dévoilé en milieu de semaine par la Fédération française de football.