Fofana devrait faire son retour pour OL - Ludogorets

Malick Fofana lors d’OL – Monaco (Photo by ALAIN JOCARD / AFP)

Absent à Nantes malgré un petit espoir avant le match, Malick Fofana devrait rapidement faire son retour dans le groupe de l’OL. L’ailier belge est espéré pour la venue de Ludogorets, jeudi (21h).

Il aurait certainement pu postuler pour une place dans le groupe de l’OL dimanche, mais le staff a préféré ne pas prendre de risque. Le timing entre Fenerbahçe et Nantes étant trop serré, Malick Fofana a finalement eu le droit à un peu de repos et n’a pas pris part au déplacement en Loire-Atlantique. Touché en Turquie et obligé de laisser sa place avant même la mi-temps, le Belge avait eu une évolution positive de sa béquille, "marchant mieux" dès vendredi, comme l’avait déclaré Pierre Sage en conférence de presse. Le repos accordé devrait en tout cas permettre à Fofana de rapidement retrouver les terrains. La crainte d’une absence prolongée a laissé place à un retour dans les prochains jours au sein du staff de l’OL.

Une bonne nouvelle avant Ludogorets et l'OM

Interrogé sur l’évolution de la blessure de Malick Fofana après le nul à Nantes, Pierre Sage a fait part de son optimisme. À nos confrères présents à la Beaujoire, l’entraîneur a avancé que l’ailier "devrait être convocable dès jeudi" pour le dernier match de Ligue Europa contre Ludogorets. Le retour du numéro 11 ne devrait pas être de trop puisque le secteur offensif va se retrouver encore un peu plus restreint dans les prochaines heures, avec le départ annoncé de Saïd Benrahma vers l’Arabie Saoudite.