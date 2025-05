Didier Deschamps a justifié la sélection de Rayan Cherki avec l'équipe de France. L'entraîneur des Bleus souhaite que le Lyonnais conserve ses qualités sans se brider.

La nouvelle avait filtré quelques minutes avant la conférence de presse. Pour la première fois de sa carrière, Rayan Cherki est appelé en équipe de France. Didier Deschamps a cité son nom au milieu de ceux des autres attaquants comme Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembélé (PSG) ou encore Marcus Thuram (Inter Milan). Il participera au "Final 4" de la Ligue des nations, avec une demi-finale à venir contre l'Espagne (5 juin).

Forcément, après cette annonce, les questions adressées au sélectionneur ont souvent tourné autour du cas du Lyonnais. Pourquoi choisir de le convoquer maintenant ? "Car je l'ai décidé. C'est tout de même ma responsabilité. J'ai eu beaucoup d'échanges avec Gérald Baticle (coach des Espoirs, NDLR). Il est confronté lui aussi à certaines problématiques. Rayan aurait pu être là en mars par ses performances en club, a expliqué le technicien. Il a été décisif grâce à ses buts et à ses passes."

"Si je convoque les joueurs, c'est pour nos besoins"

Ces dernières heures, la presse affirmait que le milieu offensif réfléchissait à opter pour l'équipe nationale algérienne ou italienne s'il n'était pas retenu au mois de juin. Deschamp a réfuté l'idée que cette option ait eu le moindre impact sur sa sélection. "Je n'ai jamais bloqué ou empêché un joueur de choisir sa nationalité sportive. Ils sont libres, mais si je les convoque, c'est pour nos besoins, et pas pour leur barrer la route ailleurs, a-t-il clamé. Des choses sont dites à tort et à raison, notamment avec le lobbyng, ensuite, chacun y accorde l'importance qu'il souhaite. Mais c'est normal que les footballeurs soient de plus en plus sollicités, et de plus en plus tôt. Les fédérations les contactent plus rapidement, et certains sportifs choisissent plus rapidement que d'autres."

"C'est une étape importante et ça demandera confirmation"

Quid de son positionnement et de son utilisation ? Comment pense-t-il utiliser le Rhodanien ? "Il s'inscrit toujours dans un collectif. Bien sûr, il a des capacités individuelles pour faire des différences par le dribble ou la passe. Tout dépend des systèmes, soit il est utilisé comme excentré à droite, mais je pense que ce n'est pas son positionnement préférentiel, soit dans l'axe, au cœur du jeu. Qu'il conserve sa créativité et sa spontanéité en étant le plus naturel possible, a réclamé l'ex-capitaine français. C'est une étape importante pour lui et ça demandera confirmation. À certaines périodes, cela pouvait énerver, car malgré ses qualités, il n'était pas efficace. Dans le travail défensif, il y a du mieux, même s'il doit encore progresser. Mais le plus important, c'est lorsqu'il a le ballon."

Avec cette convocation, Rayan Cherki a par ailleurs dit adieu à l'Euro Espoirs prévu dans la foulée de la future trêve internationale, a précisé Deschamps. Ses derniers matchs avec les U21 ont donc eu lieu en mars dernier.