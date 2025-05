OL Lyonnes poursuit son partenariat avec le Crédit Agricole

Trois ans de plus. Partenaires depuis 2019, OL Lyonnes et le Crédit Agricole ont prolongé l'aventure ce mercredi 21 mai. Objectif commun, renforcer l'attractivité du football féminin.

Quelques heures après une conférence de presse qui restera dans l'histoire de l'Olympique lyonnais, la section féminine, désormais appelée OL Lyonnes, a fait une nouvelle annonce. Ce mercredi 21 mai, elle a officialisé une prolongation. Pas d'une joueuse, mais d'un partenariat. Avec le Crédit Agricole Centre-est, le voilà lié jusqu'en 2028.

Les deux entités avancent main dans la main depuis 2019. Cela portera donc à neuf années, au minimum, la collaboration. Une coopération stratégique qui se traduit par différents moyens : séances d’entraînement exclusives, challenges à la mi-temps, rencontres privilégiées…

Entre le football et CA, 50 ans d'histoire

Via cette alliance, l'objectif est de participer au renforcement de la visibilité et l’attractivité du football féminin. Il faut dire que la banque française est un acteur historique du ballon rond, et ce, depuis 1974. Cela fait donc plus de 50 ans qu'elle côtoie l'univers du ballon rond.

Cela se traduit notamment par la présence du logo sur les maillots du championnat de Première Ligue. "Nous sommes ravis de renouveler et de renforcer notre partenariat avec le Crédit Agricole Centre-est, un allié fidèle et passionné qui partage nos valeurs d’inclusion, de transmission et de performance. Il incarne notre ambition commune de faire briller le football féminin sur toutes les scènes et de créer des opportunités inspirantes pour les joueuses, les supporters et les générations à venir", a déclaré Vincent Ponsot, le directeur général du club rhodanien.