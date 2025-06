Ce dimanche à 20h30, le Lyonnais Rémi Himbert et ses coéquipiers français disputeront la finale de l'Euro U17. L'enjeu pour les Bleuets, décrocher un quatrième sacre dans la catégorie.

C'est en habituée de ce stade de la compétition que la France abordera la finale de l'Euro U17. Après 2022 et 2023, c'est la troisième fois sur les quatre dernières éditions qu'elle atteint la dernière marche du tournoi. Son dernier succès remonte à 2022, avec un certain Saël Kumbedi auteur d'un doublé contre les Pays-Bas (1-1). On retrouvait également Mamadou Sarr dans ce groupe. Et cette année encore, un Lyonnais pourrait bien soulever le trophée.

Himbert titulaire avec les Bleus

Rémi Himbert est titulaire dans cette équipe. Le footballeur de la génération 2008, qui évolue avec les U19 de l'OL, a commencé les rencontres importantes pour l'instant, à savoir contre l'Allemagne (3-0), le Portugal (0-0) et la demi-finale face à la Belgique (3-2). A la clé, deux passes décisives. L'attaquant devrait à nouveau entamer le choc à venir contre les Portugais. Jusqu'ici, ce sont les seuls à avoir résisté aux protégés de Lionel Rouxel dans l'épreuve.

Le coup d'envoi du match sera donné à 20h30. Après 2004, 2015 et 2022, cette sélection chassera un quatrième titre. Une affiche qui s'annonce indécise entre les deux meilleures nations de l'Euro. Rappelons que le Portugal a écarté l'Italie aux tirs au but pour s'offrir le droit de défier la France.