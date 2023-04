Mercato : convoité par l'OL, Fulgini a préféré rejoindre Lens

Angelo Fulgini est revenu sur sa décision de rejoindre Lens à la place l'OL, lors du dernier jour du mercato.

Le joueur prêté par Mayence, Angelo Fulgini a expliqué son choix de signer au RC Lens, plutôt l'OL dans les dernières heures du mercato hivernal. Dans un premier temps, le milieu de terrain a affirmé sur Eurosport qu'un accord avait été trouvé avec le club rhodanien le 31 janvier dernier. "Ce jour-là, je sors de l'entraînement avec Mayence. Mon agent m'a appelé pour me dire que l'OL était intéressé. Les documents étaient prêts".

"Je ne regrette pas du tout mon choix"

Alors que tout semblait bon pour que le joueur s'engage dans le Rhône, il a raconté comment le club nordiste est venu l'arracher aux mains de l'OL. "Ensuite, Grégory Thil (directeur technique de Lens) m'a contacté. Il m'a demandé si un autre club me suivait à ce moment-là, mais je lui ai répondu que je voulais aller à Lens, a-t-il détaillé sur Eurosport. Franchement, je n'ai vraiment pas hésité et j'ai signé les papiers dans les bureaux de Mayence avant 23h". Le Sang et Or ne regrette pas sa décision d'avoir rejoint le deuxième de Ligue 1 au détriment de l'OL. "En tout cas, je ne regrette pas du tout mon choix. Et les derniers mois ont prouvé que ce choix était le bon."