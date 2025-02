Gomes Rodriguez (OL) performe avec les U17 de l’Angleterre

Absent lors du derby de l’équipe réserve de l’OL ce week-end, Alejandro Gomes Rodriguez jouait avec les U17 de l’Angleterre face aux Pays-Bas. Un match au cours duquel il a marqué deux buts.

Il n'a pas pu aidé la réserve de l'OL, mais il a joué un rôle important lors de la victoire des U17 de l'Angleterre ce week-end. En effet, Alejandro Gomes Rodriguez est actuellement avec les U17 de la sélection nationale anglaise. Dimanche, le Lyonnais et ses coéquipiers affrontaient les Pays-Bas. Et les Anglais n'ont laissé aucune chance aux Néerlandais en les battant 4 à 0. Au cours de cette rencontre, le jeune footballeur de l'OL a réalisé une grosse performance.

Un doublé en six minutes

Effectivement, le jeune Anglais a inscrit deux buts contre les Pays-Bas. Le premier est survenu sur penalty à la 23e minute de jeu. Puis seulement six minutes plus tard, l’attaquant de 16 ans a inscrit son doublé. Pour Alejandro Gomes Rodriguez, le week-end a été nettement meilleur que pour la réserve de l'OL qui s'est inclinée contre l'AS Saint-Étienne (1-2) dans les derniers instants de la rencontre.