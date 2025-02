Ce lundi, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" reçoit Bruno Bernard à 19h. Avec le président de la Métropole de Lyon, le troisième thème tournera notamment autour des sujets annexes à l’OL comme l’Académie ou la relation avec John Textor.

Dimanche soir, il a certainement dû vibrer comme les 57 776 autres supporters de l’OL présents à Décines. Il a beau être le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard reste avant tout un fervent supporter du club de sa ville. Il l’a déjà montré et déclaré dans de nombreuses interviews et particulièrement sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". Deux ans après sa dernière venue, Bruno Bernard sera l’invité de TKYDG ce lundi soir à partir de 19h. Il ne sera pas question de politique ou de municipales, mais il y aura forcément des sujets annexes concernant aussi bien l’agglomération lyonnaise et l’OL.

Pas de politique, mais un peu quand même...

Dans le troisième thème de l’émission, l’équipe de TKYDG quittera quelque peu le rectangle vert pour parler de sujets brûlant autour du club lyonnais. Il sera notamment question de John Textor et sa relation avec les élus lyonnais, de l’avenir de l’OL Académie, mais aussi de la question du stade de l’OL féminin. Si vous avez des questions concernant ces sujets ou autres à poser à Bruno Bernard, n’hésitez pas à la laisser dans l’espace dédié aux commentaires ci-dessous. Ce numéro de "Tant qu'il y aura des Gones" sera diffusé en direct à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.