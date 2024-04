Hegerberg a trouvé sa "maison à l’OL et à Lyon"

En fin de contrat, Ada Hegerberg a fait le choix de poursuivre l’aventure à l’OL. La décision n'a pas mis longtemps à se prendre, malgré des négociations plus longues que prévu.

C’est avant tout le choix du cœur. Pour justifier sa prolongation de contrat pour trois saisons supplémentaires, Ada Hegerberg a mis en avant la relation qui la lie avec l’OL depuis maintenant dix ans et bien plus de titres à côté. Débarquée en 2014 en provenance de Potsdam, l’attaquante norvégienne s’est développée comme joueuse et comme femme entre Rhône et Saône, au point de décrocher le premier Ballon d’Or féminin de l’histoire en 2018.

Six ans plus tard, elle compte bien s’en offrir un deuxième, toujours avec la tunique lyonnaise sur le dos. "Lyon, c’est ma maison, j’étais obligée de rester. C’était mon choix depuis le début, j’avais dit à mon mari que je ne me voyais pas aller ailleurs, a-t-elle assuré sur la chaîne du club. C’est vrai que c’est la première fois depuis que je suis à l’OL que les négociations ont un peu duré. Mais depuis le début, je me suis toujours vu à l’OL, c’est ma ville, c’est ma maison."

"Michele Kang est une femme ambitieuse"

Avec des négociations qui ont duré et les rumeurs d’intérêts, notamment espagnols, les supporters de l’OL ont forcément eu quelques sueurs froides. Voir Hegerberg quitter le navire aurait été un réel coup dur pour les Fenottes mais Michele Kang a réussi à trouver les arguments sportifs et financiers pour convaincre sa star de prolonger l’aventure. "C’est une nouvelle ère avec une femme 'badass' je dirais avec Michele Kang qui est très ambitieuse. On sent que c’est une femme qui a envie d’apporter un plus, elle a envie de changer la dynamique dans le foot en général et qui a envie d’aller au sommet avec cette équipe."

Dans l’attente de savoir si elle sera de retour contre le PSG samedi, Ada Hegerberg voit grand pour le futur lyonnais ainsi que le sien. "Je suis prête à encore tout donner pour ce club, il y a encore beaucoup de titres à aller chercher". En prolongeant trois ans, la Norvégienne aura peut-être aussi la possibilité de devenir un jour ou l’autre la meilleure buteuse de l’histoire de l’OL. Trente-neuf buts la séparent d’Eugénie Le Sommer qui n’a toujours pas prolongé de son côté.