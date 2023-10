Les U19 de l'OL tombent à Clermont (2-1)

Malgré l'ouverture du score rapide en leur faveur, les U19 de l'OL ont été renversés par Clermont ce dimanche (2-1).

Si vous vouliez voir des buts entre les U19 de l'OL et ceux de Clermont ce dimanche, il ne fallait pas manquer la première demi-heure. Dans une affiche plutôt ouverte mais globalement dominée par les Clermontois, ce sont pourtant les Rhodaniens qui ont ouvert la marque après quatre minutes de jeu.

Djouad, qui a pris la place de Charifou juste avant le coup d'envoi de cette rencontre, a débloqué le tableau d'affichage d'une frappe sous la barre. De quoi bien lancer les protégés de Jérémie Bréchet face au 10e.

Deux buts en 4 minutes pour Clermont

Mais cette entame n'allait pas refléter le reste du match, qui fut largement à l'avantage des Auvergnats après l'égalisation à la 21e. Quelques instants plus tard, ils profitaient d'un nouveau ballon dans la surface de Konan pour passer devant leur adversaire et ne plus lâcher le score.

En deuxième période, les jeunes joueurs du CF63 ont même eu plusieurs opportunités de prendre un peu plus le large, mais le gardien lyonnais et les montants (51e, 66e, 67e et 76e) ont préservé l'espoir pour les coéquipiers de Meyo. Finalement, cette marque de 2-1 n'évoluera plus jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre.

L'OL voit revenir Strasbourg pour la 2e place

Avec ce revers, le deuxième de la saison, les Gones restent deuxièmes, mais ils voient revenir Strasbourg, qui grâce à sa victoire 6-0 ce week-end est maintenant à égalité avec l'OL (17 points). Auxerre, premier, a l'occasion de s'envoler un peu plus en tête de la poule B en cas de succès à Sochaux.

Pour la 10e journée, les Rhodaniens recevront Bourg-en-Bresse le 5 novembre, avec l'envie de repartir de l'avant suite à cette défaite, eux qui restaient sur deux victoires de rang.

Le 11 de l'OL U19 : Konan - Bamballi, Yahia, Mbatshi, Kango - Djouad, Fuhrer, Coponat, Pedro Vanga - Mvouama, Meyo