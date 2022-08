Ligue 1 : après les paroles, l’OL doit enchaîner contre Troyes

Après deux semaines sans jouer, l’OL retrouve le championnat, ce vendredi soir (21h). Face à Troyes, avant-dernier, les Lyonnais ne peuvent se permettre un faux pas.

L’attente a été longue, trop longue pour les joueurs de l’OL. Après un mois de préparation, les Lyonnais s’étaient lancés avec succès dans le nouvel exercice du championnat. La manière n’avait pas été là pendant plus d’une heure face à Ajaccio mais le club septuple champion de France avait au moins assuré l’essentiel avec les trois points. Entre une victoire inaugurale, les retours réussis d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, le temps était au beau fixe aussi bien dans la capitale des Gaules qu’au centre d’entraînement de Décines. Et puis, la pelouse de Lorient est venue mettre son grain de sel. Dans l’histoire, l’OL est une victime mais se serait bien passé de ce contretemps dès le début de la saison dans son "désir d’enchaîner après une grosse préparation et Ajaccio."

L'OL face à ses vieux démons contre Troyes

Dans son malheur, Peter Bosz a au moins eu la chance de voir son effectif revenir presque au complet. Sinaly Diomandé et Jérôme Boateng seront absents contre Troyes tandis qu’Anthony Lopes sera toujours suspendu mais Moussa Dembélé, Jeff Reine-Adelaïde ou encore Corentin Tolisso ont pu travailler en toute quiétude. Vendredi soir, les joueurs lyonnais auront des fourmis dans les jambes. Malgré une opposition interne pour combler le trou laissé par le report du match contre Lorient, rien ne remplace la compétition comme l’a confirmé Karl Toko Ekambi. "On a fait des entraînements à haute intensité mais on sait que ça ne remplace pas les matchs. On a rechargé les batteries et désormais on a hâte de jouer contre Troyes."

Dans ce début de saison qui mêle excitation et attente aussi bien chez les supporters qu’au sein du club, la réception du club de l’Aube est importante à bien des égards. Le prestige de l’adversaire, avant-dernier du championnat, n’a pas de quoi donner des maux de ventre et des insomnies. Seulement, ce test contre une équipe malade doit donner des indications sur le changement de mentalité de l’OL. Depuis le début de la préparation, joueurs et staff répètent à l’unisson que les erreurs passées ont été balayées et qu’on ne les y reprendrait plus afin de "ne pas réveiller les mauvais souvenirs" selon l'attaquant camerounais.

Viser un premier "quatre à la suite"

Troyes en sera le premier test, le match contre Ajaccio ayant été faussé. Avec deux défaites en autant de matchs, l’ESTAC ne vient pas au Parc OL pour les trois points. Bruno Irles, le coach troyen, a promis des changements et il n’y aura rien de choquant à ce qu’ils soient tactiques avec une nouvelle organisation. L’OL a détesté les blocs bas la saison dernière ? Il risque d’être servi vendredi soir. "Ce n’est pas seulement contre des équipes qui jouent avec un bloc bas que nous avons eu des problèmes a nuancé Peter Bosz. On a eu aussi des difficultés face au pressing. Aujourd’hui, on est meilleur dans pas mal de domaines. On a ainsi bien fait contre le bloc bas de Kiev. La solution, ce n’est pas seulement comment tu te crées les occasions, mais aussi comment tu fais sans le ballon par exemple."

Vendredi soir, l’OL doit prouver qu’il a désormais plus d’idées et de génie dans son jeu pour contrecarrer les plans de ses adversaires, venus à Décines pour subir et contre-attaquer. Entre désir offensif et équilibre collectif, les Lyonnais vont devoir trouver le juste milieu. Plus que les trois points, c’est bien la partition générale qui va être scruter contre un club qui joue le maintien. Vainqueur de son premier match de la saison, l’OL peut s’offrir un deuxième succès de suite (quatre si l’on compte la fin de saison dernière) et planter le décor de ses ambitions. Reste à jouer son football et c’est peut-être là le plus difficile.