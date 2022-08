OL - Troyes : une interrogation dans l’entrejeu lyonnais ?

Ce vendredi, l’OL affronte Troyes en ouverture de la 3e journée de Ligue 1. Le onze de départ sera similaire à celui qui a débuté contre Ajaccio même si subsiste un doute au milieu de terrain.

Depuis le début de la préparation, les surprises ne sont pas vraiment légion dans les compositions de départ de Peter Bosz. Depuis plus d’un mois, l’entraîneur néerlandais semble avoir trouver son onze idéal qu’il retouche au grès des blessures des uns et des autres. Ce vendredi soir (21h) contre Troyes, les supporters de l’OL ne devraient pas être surpris au moment de l’énumération des onze titulaires. Par rapport à la première journée, Bosz devrait reconduire une grande majorité des joueurs déjà présents dans cette première victoire. Les seuls changements interviendront forcément dans le but avec la suspension d’Anthony Lopes. L’ayant déjà remplacé contre Ajaccio pour sa première avec l’OL, Rémy Riou va connaitre sa première titularisation avec son club formateur à 35 ans.

Qui de Caqueret, JRA ou Tolisso sera titulaire ?

Devant lui, il ne trouvera pas de changement. Le quatuor formé par Gusto, Thiago Mendes, Lukeba et Tagliafico n’est pas amené à bouger dans cette saison à un match par semaine. Et ce ne sont pas les deux semaines de repos forcé qui vont pousser Peter Bosz à déjà faire tourner après deux matchs. Finalement la seule interrogation concerne le milieu de terrain et devrait se poser souvent. Avec pléthore de solutions dans l’entrejeu, l’entraîneur lyonnais n’a que l’embarras du choix. Contre Ajaccio, Johann Lepenant, Lucas Paquetà et Houssem Aouar, pendant une demi-heure mais non retenu contre Troyes, avaient formé le trio. Mais Jeff Reine-Adelaïde, à son avantage dans la préparation, et Maxence Caqueret étaient absents. Ils seront de retour contre Troyes, tout comme Corentin Tolisso qui monte en puissance. Peter Bosz savait qu’il allait avoir des problèmes de riche au milieu, à lui de faire ses premiers choix.

Le onze probable de l’OL contre Troyes : Riou - Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico - Lepenant, Paquetà, Tolisso (ou Reine-Adelaïde) - Tetê, Lacazette, Toko Ekambi