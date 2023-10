Ligue 1 : l'OL parmi les clubs les plus sanctionnés

Lors des 8 journées de Ligue 1 disputées, l'OL est la deuxième équipe ayant commis le plus de fautes. Logiquement, les cartons jaunes tombent aussi.

Il existe plusieurs lectures à cette statistique, mais une chose est claire, l'OL commet beaucoup de fautes. Sur les huit premières journées de Ligue 1, la formation rhodanienne a été sanctionnée à 119 reprises par les arbitres. Cela donne une moyenne de 14,9 coups de sifflet par match contre l'Olympique lyonnais depuis le début de la saison.

Sur cette période, seule l'AS Monaco fait pire, mais de très peu (121). Constatons d'ailleurs que cela ne veut pas dire grand-chose des résultats d'une équipe puisque l'ASM est en tête du championnat, tandis que les partenaires de Corentin Tolisso sont 17es.

3 cartons jaunes pour Kumbedi

De ces fautes, il en découle forcément plus de cartons jaunes. Saël Kumbedi et ses coéquipiers en ont récolté 17, dont 3 pour le jeune défenseur (un lui a été retiré après Nice (0-0)). C'est autant que Toulouse, Nantes et Lille. En revanche, Lens et Monaco sont plus souvent "cartonnés" (22), tout comme Brest (20).

Au sujet des exclusions, l'OL fait partie des sept club ayant joué en infériorité numérique avec Clermont, Metz, le LOSC et Montpellier. Le Havre AC et les Nantais ont même déjà subi deux expulsions.

Peu de fautes sur les Lyonnais

A l'inverse, l'Olympique lyonnais ne se trouve pas dans la première moitié de tableau des formations ayant obtenu le plus de fautes, potentiellement un signe du manque de poids offensif de ce groupe.