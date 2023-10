U19 : la Suisse et la France de Bengui et Kumbedi se neutralisent

Ce mardi, l'équipe de France U19 affrontait la Suisse pour le dernier match de son rassemblement. Les deux nations n'ont pas su se départager (3-3).

En six jours, l'équipe de France U19 aura donc joué trois rencontres, pour une victoire et deux matchs nuls (dont un revers aux tirs au but). Après l'Australie (1-1, 4-1 tab) et la Belgique (2-0), les Bleuets défiaient ce mardi en fin de matinée la Suisse.

Une rencontre spectaculaire

Au terme d'une affiche qui a tenu toutes ses promesses (3-3), les deux sélections se sont livrées un intense duel. Les Suisses ont d'abord pris les devants avec deux réalisations en un quart d'heure (0-2, 15e), avant de voir les Français se rebeller grâce au doublé du Havrais Steve Ngoura (34e et 44e). Les Tricolores ont même pris l'avantage, toujours par l'intermédiaire de l'attaquant du HAC, auteur d'un triplé (3-2, 46e).

En fin de partie, les Helvètes sont revenus à hauteur des joueurs de Bernard Diomède pour arracher un score de parité (3-3). Voilà qui vient conclure ce rassemblement à Marbella, du côté de l'Espagne.

Prochaine échéance en novembre

Le staff, accompagné pour l'occasion de l'ancien international Robert Pirès, a ainsi pu observer les jeunes footballeurs de la génération 2005. Après cette échéance amicale, il faudra très vite rentrer dans le vif du sujet en novembre avec le premier tour des qualifications au championnat d'Europe.

Le rendez-vous est donné à Orléans, où les U19 recevront l’Estonie, l’Islande et le Danemark du 15 au 21. Justin Bengui et Saël Kumbedi, qui ont pris part à cette rencontre face à la Suisse, seront peut-être dans la liste des heureux élus. N'oublions pas non plus Mamadou Sarr, forfait pour ce stage du mois d'octobre, mais initialement appelé.