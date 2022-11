Ligue 1 : Payet voit OM - OL comme "un match toujours particulier"

Malo Gusto et Dimitri Payet (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Entre l'OM et l'OL, l'antagonisme n'a cessé de grandir au fil des années. Ce rendez-vous est devenu l'un des incontournables des saisons de Ligue 1. A Marseille, l'Olympico représente une bonne occasion de se racheter après l'élimination en Ligue des champions.

A Marseille comme à Lyon, l’excitation est de mise quand il s’agit de parler de l’Olympico qui s’avance dimanche (20h45) au Vélodrome. Les spirales ne sont peut-être pas celles espérées d’un côté comme de l’autre mais un OM - OL ou inversement reste toujours une bulle temporelle dans une saison. A Décines, Laurent Blanc et Houssem Aouar ont rappelé l’importance de cette rencontre sportivement mais aussi au niveau du folklore. Sans derby, les supporters lyonnais n’ont pas grand chose à se mettre sous la dent niveau excitation et ce duel contre le club marseillais représente ce qui peut s'en rapprocher le plus.

A Marseille, le discours est à peu près similaire même si le Classique contre le PSG semble avoir une saveur encore plus particulière. Mais par les temps qui courent sur la Canebière, l’Olympico arrive peut-être à point nommé pour se remettre la tête à l’endroit. "C’est un match particulier, on le sait. Tant mieux que ce soit ce match-là parce qu’il n’y aura pas besoin de motiver les mecs même s’ils sont motivés à chaque match. Ces matchs, c’est pour ça qu’on joue au foot, assure Dimitri Payet. On veut jouer ces matchs-là. Nos supporters vont être présents et il y a de la frustration et de la déception par rapport à ce qu’il s’est passé cette semaine mais c’est à nous de faire en sorte de les amener dès le début du match avec nous. Et faire en sorte que la soirée soit belle."

Dimanche, le Vélodrome fera le plein et retrouvera le virage nord, vide de ses supporters lors du match de Ligue des champions. Il y aura également 200 irréductibles lyonnais dans le parcage visiteurs mais c’est avant tout sur le terrain que le spectacle est attendu.