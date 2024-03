Ce mercredi, l'OL joue sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions. Le quart de finale retour contre Benfica est à suivre en direct à partir de 18h45 sur Olympique-et-Lyonnais.

En ballotage favorable, mais pas encore qualifié. Mardi, en conférence de presse, Sonia Bompastor a tenu à calmer certaines ardeurs qui annonçaient déjà l'OL en demi-finales de Ligue des champions. Les Fenottes ont déjà un pied après la victoire à Lisbonne la semaine dernière, mais doivent terminer le travail ce mercredi au Parc OL. Devant plus de 20 000 spectateurs, les coéquipières d'Eugénie Le Sommer ne doivent donc pas perdre contre Benfica pour se qualifier pour une 13e demie dans leur histoire contre le PSG ou le BK Häcken à la mi-avril.

Entreprenant en première mi-temps à l'Estadio da Luz, le club lisboète et Jessica Silva, ancienne de la maison lyonnaise, n'ont rien à perdre. Avec un seul but d'écart à combler, les Portugaises joueront crânement leur chance. Rendez-vous donc à 18h45 pour suivre en direct ce quart de finale retour à Décines. Pour ceux qui n'auront pas chance d'être au stade en cette soirée, vous pouvez suivre cette rencontre sur Olympique-et-Lyonnais, via la chaîne YouTube de DAZN.