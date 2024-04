L’exploit du samedi 15 Août 2020 à Lisbonne, permet à l’OL 4 ans plus tard, de se placer comme unique club étranger victorieux face à Manchester City en quarts de finale de Ligue des champions.

L’OL est bel et bien la terreur des Citizens. Le record d’être la seule équipe étrangère à avoir battu les Mancuniens chez eux (2-1, saison 2017/2018) n’est désormais plus le seul. En effet, sur les 10 matchs joués de Manchester City face à des clubs étrangers en quart de finale de Ligue des champions (5 victoires,4 nuls,1 défaite), le club rhodanien se donne le droit d’être l’unique à avoir fait capituler Manchester City (3-1) en quart de finale de C1.

Un match qui restera à jamais

Après avoir éliminé la Juventus en 8es de finale de la prestigieuse européenne (saison 2019/2020), l'OL affrontait Manchester City à Lisbonne. Dans la douleur, les Lyonnais pouvaient compter sur le cauchemar des Citizens Maxwel Cornet, une nouvelle fois buteur face à Manchester City (dernière fois en 2018, matchs de poules), qui avait ouvert le score à la 24e après un ballon repoussé de la défense Mancunienne. Le milieu de terrain belge Kévin de Bruyne égalisait le score à 1 partout, de quoi redonner de l’espoir au grand Manchester City. Mais l’ancien numéro 9 lyonnais Moussa Démbélé en avait décidé autrement, il s’était offert un doublé pour tuer le match (79e,87e). À l’issue d’une victoire Flamboyante, l’OL affrontait le Bayern Munich en demi-finales de Ligue des champions, mais ils s’étaient inclinés 3 à 0.

Le Real Madrid tentera de rejoindre l’OL

La première course pour les demi-finales de C1 s’est jouée mardi dernier entre Manchester City et le Real Madrid (3-3). Au rythme d’un match à très haute intensité, les deux équipes ne sont pas parvenues à prendre le dessus l’une sur l’autre. Le Real Madrid tentera le pari de vaincre les Citizens à domicile le 17 avril prochain. Ce qui fera d’eux le second club étranger à battre Manchester City en quart de finale de Ligue des Champions et en plus à domicile. De quoi égaler les deux records lyonnais.