L'OL Reign a fait ses débuts en Challenge Cup contre Angel City ce jeudi. Un démarrage parfait puisque la franchise américaine a gagné 2 à 0 en terre californienne.

Ce jeudi à 4h (heure française), l'OL Reign faisait son entrée en lice en Challenge Cup. Pour ce match, les joueuses de Laura Harvey affrontaient le FC Angel City, le possible futur club d'Amandine Henry. Dans une affiche plutôt serrée, c'est la franchise appartenant pour l'instant à l'Olympique lyonnais qui s'est imposée (0-2) à Los Angeles. Dans la cité des anges, les joueuses de Seattle se sont montrées bien plus réalistes que leurs adversaires. Avec 14 tirs tentés, Angel City et Clarisse Le Bihan n'ont pas réussi à trouver la faille face à Claudia Dickey. Alors que pour les coéquipières d'Alana Cook, seulement 9 tirs dont 3 cadrés auront suffi pour inscrire deux réalisations (Jordyn Huitema 64e, Clarisse Le Bihan 77e CSC).

Grâce à cette victoire, l'OL Reign décroche la première place de son groupe au terme de la première journée du tournoi. Elles devancent le Wave de San Diego, victorieux (1-0) des Thorns de Portland. L'année dernière, les partenaires de Megan Rapinoe avaient été éliminées en demi-finales de la compétition face à Washington aux tirs au but.

Le prochain duel les mettra aux prises avec Chicago à domicile (samedi 22 avril), mais cette fois-ci en championnat.