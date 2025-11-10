Actualités
Luis Enrique, entraîneur du PSG
Luis Enrique, entraîneur du PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Luis Enrique (PSG) : "L’OL nous a compliqué le match"

    • Satisfait de la force de caractère de son équipe, Luis Enrique n’a pas manqué de saluer la prestation de l’OL. L’entraîneur du PSG a eu un regard positif sur le visage des Lyonnais dimanche soir.

    Cela ne rajoutera pas des points au classement, mais les joueurs de l’OL peuvent avoir le sentiment du devoir (presque) accompli après leur prestation dimanche soir. Restant sur trois sorties à l’extérieur pas vraiment abouties, les Lyonnais ont tenu tête au PSG pendant 95 minutes. Manque de pot, ce choc de la 12e journée de Ligue 1 a duré 96 minutes. Et ces soixante dernières secondes ont été fatales aux coéquipiers de Corentin Tolisso.

    Une expulsion de Nicolas Tagliafico, suivie dans la foulée du but de Joao Neves ont enterré les rêves rhodaniens d’accrocher les champions de France et d’Europe en titre. "Ce dernier but, inscrit dans la difficulté, nous permet de l'emporter. C'est important pour nous, quand tu as des difficultés, de montrer des capacités et de la détermination, notait Luis Enrique après la rencontre. On reste premiers du Championnat et on est contents."

    "Un OL très mature"

    Particulièrement actif sur son banc de touche, l’entraîneur espagnol aurait aimé "plus de contrôle" de son équipe après le deuxième but. Seulement, l’OL a réussi à revenir dans la partie une deuxième fois. Une force de caractère soulignée par Luis Enrique. Ce dernier a eu des mots plus que positifs envers son adversaire de la soirée. "Ça a été compliqué pour nous. Ils ont beaucoup de blessés, des joueurs très importants. Mais c'est une vraie équipe compétitive, qui a joué il y a trois jours (au Betis Séville en Ligue Europa, défaite 2-0). On a pu constater leur fatigue. Mais j'aime la manière dont ils jouent, leur façon d'attaquer et de défendre. J'ai vu un OL très mature."

    Dimanche soir, comme ce lundi, il y aura de la frustration après cette défaite dans les rangs lyonnais. Mais tout ne sera pas à jeter, bien au contraire.

