Alexandre Lacazette lors d'OL - Nice
Alexandre Lacazette lors d’OL – Nice (Photo by Alex MARTIN / AFP)

En Arabie saoudite, Lacazette se paie aussi l’arbitrage d’OL - PSG

  • par David Hernandez

    • Même à des milliers de kilomètres de Décines, Alexandre Lacazette ne pouvait manquer le choc entre l’OL et le PSG. L’ancien capitaine a fustigé l’arbitrage sur les réseaux sociaux.

    Avec cinq buts et une fin de partie indécise jusqu’au bout, cet OL - PSG (2-3) aurait dû occuper toutes les conversations à la machine à café ce lundi. Seulement, de ce choc de la Ligue 1, il en restera surtout l’arbitrage de M. Bastien et les critiques lyonnaises qui ont suivi. En oubliant une faute de Vitinha sur Tessmann sur le deuxième but parisien et très certainement deux pénaltys pour l’OL, l’arbitre central s’est attiré les foudres de Matthieu Louis-Jean et Jorge Maciel.

    "Pas facile à 11 contre 12"

    Mais, même loin de Lyon, ces décisions ont eu du mal à passer. Parti cet été en Arabie saoudite, Alexandre Lacazette continue de suivre son club formateur avec attention. L’attaquant du Neom SC n’a pas manqué de manier l’humour noir pour saluer la prestation de l’OL et l’arbitrage catastrophique de Benoit Bastien. "Bravo à l'OL", a-t-il d'abord commenté, ajoutant : "Pas facile à 11 contre 12". Un tacle à peine caché.

